تحديد سقف الإيرادات في موازنة البلاد للعام الايراني القادم

العالم ـ إيران

وأنهي مجلس الشوري الاسلامي في جلسته اليوم السبت، مناقشة سقف الإيرادات في مشروع موازنة البلاد للعام الايراني القادم وحدد وصادق علي سقف الإيرادات في الموازنة.

وحدد نواب البرلمان الموارد العامة لقسم الإيرادات في الموازنة، بثلاثة ملايين و861 الفا و866 مليارا و148 مليون ريال والإيرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ب570 الفا و738 مليارا و519 مليون ريال.

وصوت 165 نائبا علي مشروع سقف الإيرادات في موازنة البلاد للعام الايراني القادم، فيما عارضه 13 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت من مجموع 201 نائبا حاضرا في جلسة اليوم.

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