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اليوم.. ايران والهند توقعان 15 مذكرة للتعاون الاقتصادي والثقافي

اليوم.. ايران والهند توقعان 15 مذكرة للتعاون الاقتصادي والثقافي
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان ان ايران والهند ستوقعان اليوم السبت على 15 مذكرة للتعاون الاقتصادي والثقافي والبيئي والطرق وسكك الحديد ومجالات اخرى ذات الاهتمام المشترك.

العالم ـ إيران

واستعرض مكاسب زيارة الرئيس روحاني والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المرافق له الى الهند والتي تستغرق وقال ان واحدة من اهم وثائق التعاون يتعلق بميناء جابهار وموضوع التجارة العابرة عبر هذا الميناء الذي سيمكن الهند من الوصول الى آسيا الوسطى.

وقال ان طابع برامج الزيارة كان ثقافيا ولكن الزيارة ستتخذ اليوم السبت طابعا اقتصادية حيث يجري التوقيع على وثائق للتعاون الاقتصادي.

وعن وضع التبادل المصرفي بين ايران والهند قال كرباسيان: إن الهند هي واحدة من اكبر مستوردي النفط والمنتجات البتروكيمياوية الايرانية وان الصادرات الى هذا البلد تتواصل بشكل جيد وليست لدينا حاليا اية مشكلة على الصعيد المصرفي والمالي.

واكد ان هناك بعض القضايا الثانوية المتعلقة بالتبادل المصرفي بين البلدين وقد تم بحثها خلال هذه الزيارة وسيجري تسويتها.

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