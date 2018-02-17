بالفيديو: هذا ما كتبه روحاني في حق المهاتما غاندي...

العالم ـ إيران

وبعد توقيعه في سجل الزوار بالمبنى التذكاري للمهاتما غاندي في العاصمة الهندية نيودلهي، كتب روحاني: "ان اي انسان يفكر بمستقبل البشرية وسعادتها فانه بالتأكيد يشعر بالحزن لموت اشخاص متميزين على مدى التاريخ كالمهاتما غاندي الا ان الاحرار يشعرون بالامل على الدوام ببقاء الافكار الانسانية والحرية والعدالة لمثل هذه الشخصيات، ان المهاتما غاندي قاد شعبه في مرحلة من تاريخ الهند الكبيرة حيث نجح في طرد قوى الاستعمار من بلاده، ان احدى خصوصيات قيادته تمثلت بنشر الوحدة والمحبة والصداقة والابتعاد عن العنف والعدالة والقانون بين شرائح الشعب مهما كانت عقيدته واسلوبه والترويج لها حيث اثمر عن نيل الاستقلال لبلاده. من البديهي ان سعادة البشرية في المستقبل رهن بالقانون وارساء العدل وليس على اساس ما تمليه القوى المستبدة على العالم وفق رغباتها".

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