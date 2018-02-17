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روحاني: اليوم نحن نجني ثمار العلاقات الايرانية الهندية

روحاني: اليوم نحن نجني ثمار العلاقات الايرانية الهندية
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على وحدة الرؤى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند، مبيناً اتفاق رأي البلدين في الابقاء على الاتفاق النووي.

العالم ـ إيران

وعلى هامش مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم بين إيران والهند في نيودلهي قال روحاني: إن تنمية العلاقات الثنائية بين إيران والهند تنامت بخطوات متسارعة واليوم نحن نجني ثمار ذلك.

وفيما قال "لدينا علاقات تجارية استراتيجية مهمة مع الهند" طالب بتنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية والتقنيات الحديثة بين إيران والهند.

وأكد أن البلدين سيشهدان تنمية مشاريع خطط السكك الحديد والطاقة.

وقال إن إيران والهند اتفقتا على التعاون في مكافحة الارهاب.

وفي جانب آخر من كلمته بمراسم التوقيع شدد روحاني أن كل المواضيع التي تم التحاور بشأنها كانت متوافقة بين البلدين.

وقال: محادثاتنا كانت متوافقة بخصوص الاوضاع في العراق وسوريا واليمن وافغانستان.. وكنا متفقين بقوة على الابقاء على الاتفاق النووي.

هذا وشدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن إيران لقد برهنت على تصديها للإرهاب، وقال: رأينا جميعا كيف تصدت إيران للارهاب في العراق.

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