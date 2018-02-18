الهند: تعاون طهران ونيودلهي يعزز أمن واستقرار المنطقة

العالم - ايران

وقال مودي في تصريح ادلى به لدى نهاية مراسم التوقيع على اتفاقات للتعاون بين البلدين السبت: ان البلدين يرتبطان بعلاقات ثقافية وتاريخية تمتد الى آلاف السنين وتقوم على العقيدة والثقة المتبادلة ونعتزم توطيد العلاقات اكثر مما مضى عبر تعزيز التعاون بين البلدين.

واضاف ان: الهند ترغب بتمتين الاواصر الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في المجالات الاقتصادية وتطوير سكك الحديد وان الجهود الممتازة التي بذلتها ايران في مجال تطوير سكك الحديد تمكّن الهند من الارتباط بافغانستان وآسيا الوسطى عبر ميناء جابهار البوابة الذهبية وعازمون على المساعدة في تطويره.

وتابع: ان مفاوضات بناءة جرت بين الجانبين اليوم في الشؤون الاقتصادية وتوطيد العلاقات المصرفية وكذلك الشؤون الثقافية.

واكد مودي على التعاون بين البلدين حيال الشؤون الاقليمية، موضحا: "نعتقد ان التعاون بين ايران والهند في مجال ارساء الامن والاستقرار في المنطقة يصب لصالح المنطقة برمتها وان شعبي البلدين يدعمان الاستقرار والامن في المنطقة والعالم كما نستطيع التعاون في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات".

ووصف زيارة روحاني لنيودلهي بالخطوة المهمة للغاية لكلا البلدين وشعبيهما وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين ايران والهند.