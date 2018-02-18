شاهد: ماذا قال بروجردي حول حادث سقوط الطائرة الايرانية

العالم - ايران

وقال بروجردي في حوار مباشر لقناة العالم: من المحتمل ان يكون سبب سقوط الطائرة هو انها ارتطمت بالجبل تحت ظروف خاصة التي تتواجد بكثرة قرب مطار ياسوج حيث كان من المقرر ان تهبط الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، لكنها اختفت من صفحة الرادار، مشيراً الى انه تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث المؤسف.

واوضح بروجردي: من اجل الوقوف على ملابسات الحادث والتأكيد النهائي يجب ان ننتظر رأي مؤسسة الطيران وفريق البحث والاستطلاع التابع للهلال الاحمر الايراني الذي ارسل الى المنطقة، مشدداً على عدم توفر اي معلومات اضافية حالياً حول اسباب سقوط الطائرة لحين انتظار صدور بيان فرق الانقاذ هذه.

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