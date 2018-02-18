ايران تطلب من الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة دراسة اسباب الحادث

العالم - ايران

واوضح الوزير آخوندي أنه وبحسب قوانين منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" تم تشكيل 11 مجموعة عمل مباشرة بعد الحادث لدراسة اسبابه من الناحية الفنية والظروف الجوية.



واشار الى أن تم الاتصال بشركة "إيه تي آر" المصنعة للطائرة المنكوبة، لارسال خبرائها الى ايران وتقديم استنتاجاتهم حول الحادث.



وبيّن الوزير آخوندي أن لم يعثر على حطام الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية حتى الان.

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز ATR 72 وكانت تقل 60 مسافرا و طاقمها المكون من 6 افراد، حيث من المرجح أنهم لقوا مصارعهم.

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