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ايران تطلب من الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة دراسة اسباب الحادث

ايران تطلب من الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة دراسة اسباب الحادث
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطرق الايراني عباس آخوندي، إننا طلبنا من شركة "إيه تي آر" الايطالية الفرنسية ارسال خبراء من قبلها لدراسة أسباب سقوط طائرة الركاب التابعة لشركة "آسمان" جنوب غربي اصفهان صباح اليوم.

العالم - ايران

واوضح الوزير آخوندي أنه وبحسب قوانين منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" تم تشكيل 11 مجموعة عمل مباشرة بعد الحادث لدراسة اسبابه من الناحية الفنية والظروف الجوية.

واشار الى أن تم الاتصال بشركة "إيه تي آر" المصنعة للطائرة المنكوبة، لارسال خبرائها الى ايران وتقديم استنتاجاتهم حول الحادث.

وبيّن الوزير آخوندي أن لم يعثر على حطام الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية حتى الان.

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز ATR 72  وكانت تقل 60 مسافرا و طاقمها المكون من 6 افراد، حيث من المرجح أنهم لقوا مصارعهم. 

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