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مطالبات برلمانية لروحاني بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا وفرنسا

مطالبات برلمانية لروحاني بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا وفرنسا
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالب عدد من النواب في البرلمان الايراني الرئيس حسن روحاني باعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا وفرنسا لدروهما السلبي في إعداد مشروع القرار الاممي ضد ايران.

العالم - ايران

وخلال الجلسة المسائية للبرلمان اليوم الاحد، قرأ عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية اكبر رنجبر زادة، طلبات من قبل النواب للمسؤولين التنفيذيين في البلاد.

اذ طالب النائب عن اسلام اباد غرب حشمت الله فلاحت بيشة والنائب عن كرمانشاه احمد صفري، وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالعمل عبر استخدام دبلوماسية الوساطة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للحيلولة دون تنفيذ الاستراتيجية الخطيرة المتمثلة بمحاصرة واضعاف اكراد المنطقة.

كما طالب النواب شهروز برزكر وحشمت الله فلاحت بيشة وحسين نقوي حسيني واكبر رنجبر زادة، رئيس الجمهورية حسن روحاني باعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وبريطانيا نظرا لدورهما السلبي في إعداد قرار مجلس الامن الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومسودة القرار المعد من قبل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تريد أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لمزاعم "تقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات" حسب وصف هذه الدول.

من جانبه طالب النائب ناصر موسوي رئيس الجمهورية بضرورة الحيلولة دون زيادة اسعار البنزين وسائر حوامل الطاقة والتي من شانها ان تؤدي الى تضخم لا يمكن احتماله وتشديد الضغط على المواطنين.

بدورها طالبت النائب هاجر جناراني، وزير العدل بضرورة استقالة المدراء ذوي التابعية المزدوجة والاهتمام بنتائج التحقيق والتقصي بهذا الصدد.

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