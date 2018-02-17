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خلال لقائه حشداً من الإيرانيين المقيمين في الهند

الرئيس روحاني: إيران أكثر الدول تأثيراً في المنطقة

الرئيس روحاني: إيران أكثر الدول تأثيراً في المنطقة
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

استعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني النجاحات الاقتصادية والسياسية للجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن لا أحد يشك اليوم بأنّ إيران هي أكثر الدول تأثيراً في المنطقة.

العالم ـ إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس روحاني خلال لقائه اليوم الجمعة في مدينة حيدر آباد حشداً من أبناء الجالية الإيرانية والطلبة الجامعيين الإيرانيين في الهند.

وأعرب الرئيس روحاني عن سروره وارتياحه لتواجده بين الجالية الإيرانية المقيمة في الهند، مشيداً بجهود الإيرانيين لبلوغ التقدم والتطلع إلى مستقبل أفضل، مؤكداً على ضرورة توظيف الطاقات الحالية الإيرانية لتدعيم العلاقات الثقافية والتجارية بين إيران والهند وتعزيز العلاقات بينهما، واصفاً الإيرانيين القاطنين في حيدر آباد بأنهم سفراء لبلدهم هناك.

يذكر أن الرئيس روحاني كان قد وصل إلى حيدر آباد يوم أمس في زيارة إلى الهند تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من أعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.

وغادر الرئيس الإيراني حيدر آباد متوجهاً إلى العاصمة نيودلهي لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمشاركة في الاجتماع الاقتصادي المشترك بين البلدين.

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