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مرجع ديني:

ارساء الوحدة بين المسلمين من انجازات الثورة الاسلامية

ارساء الوحدة بين المسلمين من انجازات الثورة الاسلامية
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، ان ارساء الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة كانت واحدة من اهم الانجازات القيمة للثورة الاسلامية.

العالم - ايران

واشار آية الله نوري همداني خلال استقباله عصر اليوم الاحد قادة الشرطة في البلاد الى ان أهم مسألة في حياة البشرية هي الحكومة، مضيفا: ان الحكومة تعني ادارة شؤون الناس والمجتمع.

وقال: ان حياة البشرية ذات ابعاد سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية وغيرها، لكن الحكومة تعتبر من اهم جوانب حياة الانسان.

وتابع قائلا: ان الانسان لديه كرامة وان الله لايفوض القيادة والهداية الى الظلمة والاشرار.

واوضح آية الله نوري همداني ان الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء في اطار الدعوة الى الحق والابتعاد عن الطاغوت، مضيفا: اذا كان الحاكم في مجتمع ما ظالما فان اعماله ستؤثر ايضا على الناس، وسيدمر مستقبل ذلك الشعب.

واشار الى الرسول الاكرم (ص) كانت لديه حكومة عالمية من قبل الباري تعالى، وقال: ان الرسول الاكرم (ص) بعد النبوة، بعث برسائل الى 36 حاكما في العالم يدعوهم فيها الى الاسلام حيث قبل البعض ذلك فيما رفض البعض الآخر هذه الدعوة.

واكد المرجع الديني ان ارساء الوحدة بين السنة  والشيعة كانت واحدة من الانجازات القيمة للثورة الاسلامية، وقال: ان حكومتنا هي حكومة الشعب، فثورتنا تستند الى ثلاثة أسس اذ ان الاساس  الاول والرئيسي هو الاسلام، فيما يشكل الشعب والولي الفقيه الاساسين الآخرين لهذه الثورة.

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