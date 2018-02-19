البث المباشر

ظريف يؤكد إنهيار اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر"

ظريف يؤكد إنهيار اسطورة
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر" قد انهارت بعد اسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة "اف -16" اسرائيلية مقاتلة اثر غارات شنتها مع مقاتلات اخرى على مواقع سورية.

جاء ذلك في مقابلة اجرتها قناة "ان بي سي نيوز" مع وزير الخارجية الايراني الذي تحدث عن مواقف ايران حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وفي الرد على التهديد الذي وجهه رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتياهو لايران قال ظريف، لقد مضت اعوام كانت فيها اسرائيل تهاجم لبنان وسوريا وهي محصنة تقريبا من تداعيات ممارساتها الا ان الجيش السوري تمكن للمرة الاولى خلال ثلاثين عاما ونيف من اسقاط احدى الطائرات الاسرائيلية وبذلك فقد انهارت اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يُقهر" وهم يريدون الان استعادة هيبتهم المفقودة. لو ارادت "اسرائيل" تنفيذ تهديدها (ضد ايران) فسيتلقون الرد على ذلك.

وفي الرد على سؤال وهو ان "اسرائيل" تقول بان ايران انبرت للمواجهة المباشرة معها  بعد اسقاط طائرتها المقاتلة، قال وزير الخارجية الايراني، ان هذا شيء يقولونه هم. لقد انتهكوا المجال الجوي السوري. انهم يغيرون باستمرار على سوريا التي تمكنت بامكانياتها من اسقاط احدى مقاتلاتهم. الرد هو "لا تنتهكوا اجواءنا".

وفي جانب اخر من هذه المقابلة اشار ظريف الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" ومواقف الرئيس الاميركي في هذا المجال وقال، اعتقد بان الرئيس الاميركي سعى منذ اليوم الاول لتسلمه منصب الرئاسة للخروج من الاتفاق النووي واتخذ جميع الخطى للحيلولة دون استفادة ايران من منافعه، لذا فاننا نعتقد بان اميركا الان ايضا منتهكة للاتفاق النووي.

واضاف، ان لم تتمكن هذه الحكومة الاميركية من احترام تعهدات اميركا فسوف لن يثق احد باي من الحكومات الاميركية ومنها حكومة ترامب نفسه مستقبلا لتوقيع اتفاق معها لان الحكومة القادمة ترى نفسها حرة في نقضه.

واكد ظريف بان الحكومة الاميركية منتهكة للاتفاق النووي ولكن ذلك لا يعني بان الاتفاق فاشل، فبقية المجتمع العالمي ما عدا اميركا تسعى لتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

112

روابط ذات صلة

ظريف يكشف عما تبحث عنه أمريكا في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد/ محلل سعودي: لولا يقظة القيادة السعودية...؟!!

لماذا كانت "هايدي" بطلة الفيلم الكارتوني حافية القدمين؟

"بلومبرغ": إستياء يسود السعودية بسبب إجراءات بن سلمان..التفاصيل هنا

رسالة من كبار المسؤولين الأميركيين للعالم.. "لا تعيروا انتباهاً" للرجل الذي يُغرِّد من خلف الستار!

بيونغ يانغ تحذر سول وواشنطن من استئناف التدريبات العسكرية

إيران.. تصدير منتجات تعدينية بقيمة 7.5 مليار دولار في 10 شهور

بري: أدعو لالتزام اللوائح التي تجمعنا مع حزب الله وبقية الحلفاء

هل تسيل دموعك عند مشاهدة اللقطات المؤثرة؟ ماذا يقول العلم في شخصيتك..؟

شاهد/قناة MBC السعودية :الأذان يثير الفزع ويفترض تقليص المساجد!

موظفو غزة يطالبون حكومة رام الله بصرف رواتبهم

العبادي يأمر بفتح "تحقيق عاجل" بملابسات حادثة الحويجة 

الجيش يُصعِّد في محيط دمشق

الاحتلال يقتحم حلحول ويفرض أجراءات تعسفية بحق سكانها

روسيا والجزائر عازمتان على تنفيذ اتفاقيات التعاون العسكري

بعد سخريته من بن سلمان..“MBC” تستضيف الإعلامي هشام حداد 

لافروف يكشف.. "هدف واحد" وراء دعوات وقف تقدم القوات السورية بإدلب..

هل تنتهي الازمة في توغو مع انطلاق حوار "الفرصة الأخيرة"؟

شاهد...مضيفات الخطوط الجوية السعودية بلا غطاء رأس!

هذا ما وعد به العامري ثأرا لشهداء الحشد الشعبي

خلل ساعات مقبلة..قوات سورية تصل إلى عفرين

الأکثر مشاهدة