ظريف يؤكد إنهيار اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر"

جاء ذلك في مقابلة اجرتها قناة "ان بي سي نيوز" مع وزير الخارجية الايراني الذي تحدث عن مواقف ايران حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وفي الرد على التهديد الذي وجهه رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتياهو لايران قال ظريف، لقد مضت اعوام كانت فيها اسرائيل تهاجم لبنان وسوريا وهي محصنة تقريبا من تداعيات ممارساتها الا ان الجيش السوري تمكن للمرة الاولى خلال ثلاثين عاما ونيف من اسقاط احدى الطائرات الاسرائيلية وبذلك فقد انهارت اسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يُقهر" وهم يريدون الان استعادة هيبتهم المفقودة. لو ارادت "اسرائيل" تنفيذ تهديدها (ضد ايران) فسيتلقون الرد على ذلك.

وفي الرد على سؤال وهو ان "اسرائيل" تقول بان ايران انبرت للمواجهة المباشرة معها بعد اسقاط طائرتها المقاتلة، قال وزير الخارجية الايراني، ان هذا شيء يقولونه هم. لقد انتهكوا المجال الجوي السوري. انهم يغيرون باستمرار على سوريا التي تمكنت بامكانياتها من اسقاط احدى مقاتلاتهم. الرد هو "لا تنتهكوا اجواءنا".

وفي جانب اخر من هذه المقابلة اشار ظريف الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" ومواقف الرئيس الاميركي في هذا المجال وقال، اعتقد بان الرئيس الاميركي سعى منذ اليوم الاول لتسلمه منصب الرئاسة للخروج من الاتفاق النووي واتخذ جميع الخطى للحيلولة دون استفادة ايران من منافعه، لذا فاننا نعتقد بان اميركا الان ايضا منتهكة للاتفاق النووي.

واضاف، ان لم تتمكن هذه الحكومة الاميركية من احترام تعهدات اميركا فسوف لن يثق احد باي من الحكومات الاميركية ومنها حكومة ترامب نفسه مستقبلا لتوقيع اتفاق معها لان الحكومة القادمة ترى نفسها حرة في نقضه.

واكد ظريف بان الحكومة الاميركية منتهكة للاتفاق النووي ولكن ذلك لا يعني بان الاتفاق فاشل، فبقية المجتمع العالمي ما عدا اميركا تسعى لتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

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