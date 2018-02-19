اللواء سليماني يشيد بجهود مخرج فيلم "بوقت شام"

وقال سليماني، في تصريح ادلى به بعد مشاهدته الفيلم السينمائي الذي يتناول جهاد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) في سوريا، ان حاتمي كيا قام بعمل قيم للغاية حيث استطاع بروحه الفنية عكس جوانب من الحقائق المريرة.

واضاف، انه حين يشاهد الناس هذا الفيلم فانهم يتصورون حقيقة المخاطر التي تهدد الاسلام ومذهب اهل البيت (ع) والانسانية برمتها لذلك فان هذا الفيلم ليس فيلما بحد ذاته وانما يصنع الوعي ايضا.

وتابع: ان الفيلم يعكس مشاهد الظلم والتشريد الذي لاقاه الشعبان العراقي والسوري حيث يحتوي على مشاهد مؤثرة و "رغم انني كنت قد عايشت مثل هذه الاحداث لكن مشاهد الفيلم أبكتني".

ووجّه اللواء سليماني الشكر للسيد حاتمي كيا وجميع الذين ساهموا في انتاج هذا الفيلم بالنيابة عن جميع المجاهدين والمقاتلين المظلومين والشهداء.

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