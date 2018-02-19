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رضائي : سنسوي تل ابيب مع الارض اذا ..

رضائي : سنسوي تل ابيب مع الارض اذا ..
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

علق امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مؤتمر ميونيخ الامني.

العالم ايران


واضاف: ان ايران ستسوي تل ابيب مع الارض ان قام الكيان الصهيوني باي اجراء ضدها.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، ردا على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مؤتمر ميونيخ الامني وعرضه قطعة ادعى انها تعود لطائرة ايرانية مسيرة سقطت في الارض المحتلة: ان نتنياهو قال في هذا المؤتمر "سنتحرك ضد ايران اذا لزم الامر". لا يمكنكم ارتكاب اي حماقة. لو اردتم القيام بتحرك ما، فسوف لن نمنحكم حتى فرصة الهرب وسنسوي تل ابيب مع الارض.

واشار امين مجمع تشخيص مصلحة النظام الى الفساد الاقتصادي لنتنياهو وملف مخالفات ترامب الانتخابية وقال، لحسن الحظ اننا نواجه اليوم خصمين، احدهما له ملفات فساد مالية كبيرة والاخر له ملفات كثيرة في المحاكم بشان الانتخابات.

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