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ظريف: بامكان روسيا المساهمة في بناء آلية للحوار في الخليج الفارسي

ظريف: بامكان روسيا المساهمة في بناء آلية للحوار في الخليج الفارسي
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان روسيا يمكنها المساهمة في تغيير الآلية القائمة الآن في الخليج الفارسي الى آلية مبنية على الحوار وتشمل الجميع.

العالم - ايران 

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد مشاركته في ندوة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر "فالداي"، يسعدني القاء كلمة في نادي "فالداي". في ضوء الافاق الاستراتيجية العقلانية لروسيا ونفوذها المتنامي في غرب اسيا فانها بامكانها ان تلعب دورا مهما في المساهمة بتغيير الآلية القائمة في الخليج الفارسي الى آلية مبنية على الحوار وتشمل الجميع.

واشار ظريف خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو الى مساعي الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا لتحقيق الاهداف المشتركة وارساء دعائم الاستقرار والامن في المنطقة وقال نحن بامكاننا اليوم ان نتحدث عن هزيمة "داعش".

واكد ظريف على بدء الجهود الجماعية المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف وقال، نحن راضون عن اداء الحكومتين العراقية والسورية.

وشدد ظريف على انه لاينبغي ان نضمن امننا عبر زعزعة امن الدول الاخرى وقال ان على جميع الدول التعاون مع بعضها البعض من اجل تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

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