مسرحية نتنياهو في ميونيخ اهانة لمشاعر الحاضرين

العالم - ايران

جاء ذلك لدى استقباله السفير السوري في ايران عدنان محمود اليوم الاثنين حيث وصف عبداللهيان اسقاط المقاتلة الصهيونية المعتدية بانه اجراء دفاعي جدير بالاشادة وقال: ان اسقاط المقاتلة الصهيونية المعتدية من قبل الدفاعات الجوية السورية دليل على قدرة واقتدار سوريا رغم المشاكل الموجودة في هذا البلد .

واعتبر عبداللهيان مزاعم تل ابيب حول اسقاط طائرة مسيرة ايرانية في الاراضي المحتلة بانها كذب محض ولا اساس لها وقال ان مسرحية عرض قطعة من الحديد الخردة باسم طائرة مسيرة ايرانية من قبل نتنياهو في مؤتمر ميونيخ هو اهانة لمشاعر المتلقين الحاضرين في المؤتمر.

واعتبر العلاقات الايرانية السورية بانها علاقات استراتيجية ومتميزة مؤكدا ان استمرار التعاون بين طهران ودمشق يدعم اقرار السلام والاستقرار في المنطقة ولاسيما في سوريا .

بدوره قال السفير السوري ان اسقاط المقاتلة الصهيونية في سوريا هو خطوة تترجم قرار سوريا لمواجهة اي عدوان .

واعتبر تصريحات المسؤولين الاميركيين وبعض الدول في مؤتمر ميونيخ الامني دليلا على استمرار السياسات العدائية ضد سوريا .

109-1