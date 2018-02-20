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تاكيد ايراني على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين

تاكيد ايراني على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاثنين، ان ايران تسعى لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين.

العالم - ايران

وخلال ترؤسه لاجتماع لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، وصف اسحاق جهانغيري الصين بأنها شريك تجاري هام للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين، هو من التوجهات الأساسية لإيران، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لإزالة العقبات من مسار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبكين.

كما أكد جهانغيري ان علينا ان نعتمد توجهات واضحة وإطار محدد لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، داعيا وزارة الخارجية ان تعد خطة ميدانية قابلة للتنفيذ وطويلة الامد لتنمية العلاقات بين البلدين، وأن تمهد الأرضية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثائية.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزراء النفط، والشؤون الاقتصادية والمالية، ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس غرفة التجارة الايرانية، والمدير العام مؤسسة سكك الحديد الايرانية، قدم ممثل وزارة الخارجية تقريرا عن الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية الايرانية الصينية، والعلاقات المصرفية بين البلدين، شرح فيه ايضا العقبات التي تواجه هذه العلاقات.

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