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الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويدي والسبب..

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويدي والسبب..
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن استدعاء السفير السويدي بطهران من قبل المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، اثر الاجراء البعيد عن الاعراف الذي اتخذته الحكومة السويدية بمنح الجنسية للمواطن الايراني احمد رضا جلالي المدان بقضايا امنية.

العالم - ايران

وقال قاسمي في تصريح له مساء الاثنين، انه تم في هذا اللقاء تقديم احتجاج حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد للسفير السويدي ازاء الاجراء الذي اتخذته حكومة بلاده بمنح الجنسية لشخص اعترف بالتجسس لصالح الموساد والكيان الصهيوني والمشاركة في قتل علماء ايرانيين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، انه تم التاكيد في هذا اللقاء للسفير السويدي انه وفقا لقوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية فان التابعية المكتسبة والخارجية للشخص المذكور مرفوضة وهو ايراني مثلما كان، وبناء علي ذلك فاننا نعتبر الاجراء الذي اقدمت عليه الحكومة السويدية اجراء غير متعارف عليه ومثيرا للريبة وغير ودي ولا يحق للدول الاخرى التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية مهما كانت الظروف.

واشار قاسمی الى انه لا یتم في اي دولة كانت منح التابعیة المزدوجة بهذه الصورة لمجرم ومعترف بالقتل یقبع في السجن والاعتقال، واصفا هذا الاجراء الذي اقدمت علیه الحكومة السویدیة بانه غریب جدا وغیر مبدئي ومثیر للریبة.

من جانبه اعلن السفیر السویدي لمدیر عام الشؤون القنصلیة في الخارجیة الایرانیة بانه سینقل لحكومة ومسؤولي بلاده احتجاج ایران بهذا الصدد.

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