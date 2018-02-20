الكرملين: قمة بين بوتين وأردوغان وروحاني أبريل المقبل

العالم- أوروبا

ونقلت قناة "روسيا اليوم" (خاصة) عن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إنّ القمة ستكون حول سوريا، ومقرر عقدها في مدينة إسطنبول".

وأضاف أنّ رؤساء الدول الثلاث "اتفقوا على عقد القمة المقبلة خلال مكالمة هاتفية، تمت في فبراير/ شباط الجاري".

وفي 8 فبراير/شباط، قالت الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة، إن "الرئيسين التركي والروسي، اتفقا في مكالمة هاتفية، على عقد قمة جديدة في إسطنبول على غرار سابقتها في مدينة سوتشي الروسية، يشارك فيها أيضاً الرئيس الإيراني".

وسبق لزعماء الدول الثلاث عقد قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمدينة سوتشي الروسية، بشأن الأزمة السورية، ودعوا خلالها ممثلي النظام السوري والمعارضة، للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار السوري، الذي عُقد أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

الأناضول