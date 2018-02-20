حرس الثورة: الطائرة المنكوبة سقطت على جبل بارتفاع 4260 مترا

العالم - ايران

وقال العميد فدا في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء حول مكان سقوط الطائرة، ان طياري القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قد شاهدوا حطام الطائرة في جبل بازن بير.

واضاف، ان العمل جار لارسال متسلقي الجبال وكوادر الاغاثة الي المنطقة لانتشال ونقل الجثث.

ويعد جبل بازن بير احد القمم الـ 49 لسلسلة جبال دنا وبارتفاعه البالغ 4260 مترا يعتبر الاكثر ارتفاعا في القسم الشرقي لهذه السلسلة.

يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية والتي كانت تقل 65 شخصا (59 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا الجبلية في سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

وقد اختفت الطائرة عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها من طهران ووقعت على بعد 14 ميلا من ياسوج.

وكانت عمليات البحث قد جرت خلال اليومين الماضيين الا نها جرت بصعوبة بالغة نظرا للتضاريس الجبلية ووعورة المنطقة وهطول الثلوج والامطار وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الي نحو 20 تحت الصفر احيانا.

وشارك في عمليات البحث الحرس الثوري والجيش والهلال الاحمر واجهزة اخري بالعديد من وحدات الاغاثة والانقاذ ومنها مروحيات وطائرات مسيرة وفرق راجلة ومتسلقي جبال.

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