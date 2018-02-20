البث المباشر
مراسل العالم : استشهاد طفلة واصابة نحو 14 مدنيا جراء سقوط عدد من القذائف الصاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق مصدرها المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية
مراسل العالم : مصادر أهلية في الغوطة الشرقية : مجموعات مسلحة وبدعم المخابرات الغربية تسعى لفبركة إعلامية باستخدام الجيش العربي السوري للغازات السامة ضد المدنيين وذلك قبل 13 / 3 /2018 وهو موعد انعقاد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مراسل العالم : مسلحو غوطة دمشق الشرقية يستهدفون منازل المدنيين في ضاحية الاسد بعدد من القذائف
مراسل العالم: تجدد سقوط القذائف في منطقة القصاع
مراسل العالم: تجدد استهداف محيط ساحة الامويين بدمشق بالقذائف الصاروخية
مصدر في قيادة شرطة دمشق: ارتقاء خمسة شهداء وإصابة 20 مواطنا جراء سقوط قذائف أطلقها إرهابيون على أحياء سكنية
احتراق مخيم للنازحين السوريين جنوبي لبنان
"التحالف الأمريكي" يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 16 مدنيا من بينهم 9 نساء في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي
محكمة جنايات القاهرة تدرج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب
مسؤول روسي: حان الوقت للكشف عن اللاعبين الخارجيين في ليبيا

فرق الانقاذ الايرانية تعثر على حطام الطائرة المنكوبة

فرق الانقاذ الايرانية تعثر على حطام الطائرة المنكوبة
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف عن العثور على حطام الطائرة الايرانية المنكوبة.

العالم - ايران 

واشار العميد شريف الى ان مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت اليوم من تحديد مكان الطائرة المنكوبة في مرتفعات جبل "دنا".

وقد كشف حرس الثورة الإسلامية عن الإحداثيات الجغرافية لمكان سقوط الطائرة، مشيرا الى أن حطام الطائرة يتواجد في مرتفعات جبال دنا في المكان ذات الإحداثيات الجغرافية التالية: NC-4208 و E-514293.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة للخطوط الجوية "آسمان" قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الاحد ليُعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان. وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافرا إضافة الى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

العميد شريف: الظروف الجوية صعّبت مهمة البحث عن حطام الطائرة المنكوبة

إرسال 26 فريق اغاثة و105 متسلقي جبال للبحث عن حطام الطائرة الايرانية+ صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

منفذ عملية احتيال على بنك إماراتي بواسطة السحر الأسود يروي تفاصيلها..

"شاهد" قاذفات صواريخ وصواريخ باليستية تكتيكية تدك الإرهابيين في ريف دمشق

آثار الإعلان عن صفقة الغاز مع مصر على بورصة کیان الاحتلال

فيديو مروع لمدرس يعتدي على طالب داخل الصف

المحادثات النفطية التي تجريها أميركا مع لبنان لم تصل لنتيجة

الاعلام الحربي: بدء دخول قوات شعبية سورية الى عفرين بريف حلب

خطير جدا.. هذه أضرار منتجات التنظيف على الرئتين

بالفيديو..الاحتلال يواصل اعتقال والدة الشهيد محمد شماسنة وطفلتها

المتهم باعتداء ستوكهولم كان يريد قتل "كفار" انتقاما "للخلافة"

الشيخ النابلسي: تسليح فلسطينيي الضفة يجب أن يكون من أولى الأولويات

تفاصيل عملية سرية تعاون فيها القذافي مع استخبارات بريطانيا

صحيفة: مجلس الوزراء الكويتي يحدد موقفه من إلغاء دعم الوقود

فيديو.. ارسال الاف المقاتلين من جيش العشائر لتحرير الغوطة؟!

تحليق لطائرات اسرائيلية على علو متوسط في اقليم التفاح وصيدا

مصر تدرج المعارض أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

جنرال صهيوني: الحرب مع الأسد على الأبواب!

17 تركيا يطلبون اللجوء في اليونان بعدما هربوا من بلادهم

الرئيس عون: موقف لبنان موحد وصارم إزاء التهديدات الصهيونية

دراسة يابانية: تناول الطعام بهذه الطريقة يساعد في فقدان وزنك سريعا

بالفيديو ...الحياة الطبيعية تعود الى مدينة الموصل العراقية

الأکثر مشاهدة