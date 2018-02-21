بلومبرغ: ايران تحبط الضغوط المالية الاميركية

العالم - ايران

وذكر "بلومبرغ" ان مساعي اميركا الرامية لممارسة الضغوط المالية على ايران بفرض عقوبات على البنوك الاوروبية التي تتعامل مع ايران آلت الى الفشل بعد ان فهمت واشنطن ان ايران سلكت طريقا جديدا في التبادل التجاري يتمثل بالتعاون مع مصارف بلدان في آسيا.

واضاف الموقع، انه وفق شهادات قانونية فان وثائق حقوقية واشخاص مطلعين على هذا الموضوع افادوا بان مدراء المصارف في كوريا الجنوبية وتايوان وبلدان اخرى في المنطقة دعموا ايران في اختراق الحظر الاقتصادي الاميركي قبل الاتفاق النووي حيث حولوا جزءا من عوائد ايران النفطية الى الدولار الاميركي.

واوضحت ان هذا التغيير يدلل على مدى صعوبة إنفاذ الحظر وإبعاد اللاعبين غير المرغوب فيهم عن النظام المالي الأميركي فعند اغلاق باب ستفتح اخرى بالتأكيد بحسب الموقع الاخباري المذكور.

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