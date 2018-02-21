العثور على جثث 30 من ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة

العالم - ايران

وقال احمدي في تصریح ادلى به لوكالة "ارنا" الیوم الثلاثاء، ان الطروف الجویة كانت صباح الیوم ملائمة نسبیا فى مكان الحادث.

واضاف، انه وبسبب عدم استقرار الظروف الجویة عموما ووعورة المنطقة لم تتوفر امكانیة القیام بعملیات الجوقلة ولم یكن بالامكان ارسال فرق الاغاثة سوى عن الطریق البري.

یذكر ان طائرة من طراز "أی تی آر -72" تابعة لشركة "آسمان" للطیران الایرانیة والتی كانت تقل 65 شخصا (59 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

وتم صباح الیوم العثور على مكان تحطم الطائرة، في مرتفاعات بازن بیر من سلسلة جبل دنا على ارتفاع اكثر من 4000 متر، وعلى الفور جرى ارسال فرق الاغاثة المتخصصة في المرتفعات ومتسلقي الجبال للوصول الى المكان ومن ثم بدات عملیة البحث عن الجثث في ظروف صعبة جدا نظرا لتضاریس المكان وارتفاعه الشاهق وبرودة الجو حیث تصل درجة الحرارة الى ما بین 15 و 20 تحت الصفر.

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