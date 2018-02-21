روحاني: لن نتهاون ابدا مع اعمال العنف والاساءة للشرطة 

العالم - ايران

جاءت تصريحات الرئيس روحاني على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، حيث رفع وزيرا الداخلية والامن تقاريرهما بشان الاحداث الاخيرة واعمال الشعب التي ادت الى استشهاد ثلاثة من عناصر قوى الامن الداخلي وتعبويين اثنين.

وقدم الرئيس روحاني التعازي لعوائل الشهداء معربا عن مواساته معهم مشيدا في نفس الوقت باداء عناصر الشرطة وادارتهم للاحداث بحكمة وحنكة .

وضمن تاكيده على اننا نحترم جميع الافكار والعقائد ومنفتحون على التعددية الفكرية والثقافية، شدد على اننا في نفس الوقت لن نتهاون مع اي اعمال عنف او اساءة لقوات الشرطة التي تصون نظم وامن المجتمع .

يشار الى ان اتباع فرقة صوفية ( دراويش كناباد ) اثاروا اعمال شغب في امام مركز شرطة في شارع باسداران بالعاصمة طهران ما ادى الى استشهاد خمسة اشخاص ثلاثة منهم من عناصر قوى الامن الداخلي واثنين من التعبويين.

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