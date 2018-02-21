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الأمن البرلمانية : يجب التصدي الجاد لمرتكبي الجرائم الارهابية في باسداران 

الأمن البرلمانية : يجب التصدي الجاد لمرتكبي الجرائم الارهابية في باسداران 
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، اليوم الأربعاء، بالتصدي الجاد للمتسببين بالجرائم الإرهابية في شارع باسدان بالعاصمة طهران، خلال الليلتين الماضيتين.

العالم - ايران 

وفي حديثه خلال الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم، على خلفية مناقشة مشروع الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2018)، قال علاء الدين بروجردي: إنني أدين هذه الجريمة الإرهابية التي وقعت في شارع باسداران بطهران، وأسفرت عن استشهاد عدد من أبنائنا.

وأعرب بروجردي عن شكره لعناصر وزارة الامن والتعبئة لسيطرتهم على هذا الحادث بشكل منطقي، مطالبا بالتصدي الجاد للمخلين بالأمن والنظام العام، والقتلة المتسببين بالجريمة الارهابية في شارع باسداران.

الجدير بالذكر قام عدد من الدراويش المنسوبين الى الطريقة الكنابادية قبل يومين بأعمال شغب في شارع باسداران شمال العاصمة طهران، وقام بعضهم باستخدام العصي والسيوف وتحطيم الممتلكات الخاصة والعامة ووصل بهم الامر الى دهس عدد من رجال الشرطة والتعبئة وتسببوا باستشهاد 5 منهم وإصابة 35 آخرين.

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