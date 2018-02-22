محادثات ايرانية آذربيجانية حول تصنيع المعدات العسكرية المشتركة

العالم - ايران

وقال بيان للعلاقات العامة بوزارة الدفاع، ان العميد "امير حاتمي" وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الذي يزور باكو على رأس وفد عسكري، وبعد لقائه رئيس جمهورية آذربايجان "الهام علييف" ووزير الدفاع "ذاكر حسنوف"، التقى مع وزير الصناعات الدفاعية بجمهورية آذربايجان "ياور جمالوف".

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشأن التعاون لتصنيع المعدات العسكرية المشتركة، والقضايا الفنية العسكرية، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

ومن المقرر ان يتفقد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، يوم غد الخميس المراكز العسكرية والدفاعية بجمهورية آذربايجان.

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