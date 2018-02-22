وزير الدفاع الايراني: تخطينا الحظر ونصنّع احتياجاتنا الدفاعية بانفسنا

وخلال زيارته الحالية لجمهورية آذربيجان، قام العميد حاتمي والوفد المرافق له اليوم الخميس بزيارة لجامعة القيادة والاركان للتعرف على الانشطة الجارية فيها.

وفي بداية اللقاء قدم رئيس جامعة القيادة والاركان الاذربيجانية الفريق حيدر بيري اوف تقريرا حول التدريبات التي تقدم للطلبة في هذه الجامعة العسكرية، لافتا الى الخبرات القيمة للقوات المسلحة الايرانية الحاصلة من اعوام الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق (1980-1988)، ومن مكافحة الارهاب.

ودعا الفريق بيري اوف للمزيد من الاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية للارتقاء بمستوى العلوم العسكرية في هذه الجامعة، معربا عن امله بتوثيق العلاقات بين الجامعات العسكرية في البلدين مستقبلا.

من جانبه اشار وزير الدفاع الايراني خلال اللقاء الى لقاءاته القيمة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والصناعات الدفاعية بجمهورية اذربيجان، واعرب عن سروره للانسجام اللازم في الجيش الاذربيجاني وقال، ان العلاقات والاواصر الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية الكثيرة بين البلدين توفر الارضية لتنمية العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

ونوه العميد حاتمي الى الخبرات القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية خاصة في مرحلة الدفاع المقدس ومكافحة الارهاب وازالة اجراءات الحظر ضد الشعب الايراني وقال، لله الحمد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من تخطي جميع اجراءات الحظر وان جميع حاجات قواتنا المسلحة نقوم بانتاجها داخل البلاد ومن قبل القوات المسلحة.

واكد وزير الدفاع الايراني استعداد ايران لوضع خبراتها القيمة تحت تصرف البلد الشقيق والصديق جمهورية اذربيجان.

112