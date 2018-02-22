عراقجي: تطلعات الشعب من الاتفاق النووي لم تتحقق

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "بي بي سي": ان الاوضاع في سوريا معقدة للغاية واضاف ان هاجس الحرب يخيم على جميع المنطقة.

واضاف عراقجي ان تواجد ايران في سوريا لم يكن من اجل فتح جبهة جديدة ضد الكيان الاسرائيلي بل من اجل محاربة الارهاب .

وتابع انه لولا تواجدنا في سوريا لكانت داعش الان في دمشق بل وحتى في بيروت ومناطق اخرى.

واوضح عراقجي ان وجود حزب الله في لبنان من اجل مواجهة الكيان الصهيوني.

وأضاف عراقجي أن طهران تجري مباحثات مع دمشق بشأن سبل خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات إلى هناك.

وأكد أن الطائرة بدون طيار التي أسقطتها إسرائيل هي طائرة تابعة للجيش السوري، مشيرًا إلى أن الجيش السوري لديه القدرات وأن على إسرائيل إعادة النظر بسياستها العسكرية.

ورفض عراقجي التأكيد على أن إيران هي التي أرسلت الطائرة، موضحًا: "الجيش السوري لديه الكثير من القدرات لكن الحقيقة أن الجيش الإسرائيلي يرسل طائرات بدون طيار ويجب أن لا يكونوا غاضبين عندما يواجهون شيئًا هم يفعلونه، هم يرسلون طائرات لكل أنحاء سوريا وللبلدان الأخرى المجاورة".

وحول الهدف من إرسال الطائرة، قال عراقجي: "يجب أن يسأل الجيش السوري على ما هو هدفهم من فعل ذلك لكنه تطور مهم جدًا، وأعتقد أن على الإسرائيليين أن يقوموا بإعادة النظر بسياستهم العسكرية".

واوضح عراقجي ان الاتفاق النووي جاء في مرحلة مصيرية وذلك عقب التهديدات الاميركية بفرض حظر جديد على ايران .

وافاد عراقجي بانه وقبل ان يجري التباحث حول القضايا الاخرى يتعين على اميركا ان تلتزم بما تعهدت به في الاتفاق النووي

واكد ان الاتفاق على القضايا الاخرى يتوقف على النجاحات الحاصلة من الاتفاق الذي ابرم سابقا، فنحن التزمنا بكشل كامل بهذا الاتفاق ولكن الاطراف الاخرى لم تلتزم بشكل كامل به .

وتابع عراقجي انه لو كان الاتفاق النووي تجربة ناجحة لايران فعندها يسمح لهم ان يطلبوا منا التباحث حول القضايا الاخرى .

وقال ان تصريحات دونالد ترامب حول الاتفاق النووي قد اضعفت الاتفاق وهذه القضية قد عرقلت التنمية الاقتصادية في ايران .

واضاف ان هذه القضية تعود في الغالب الى مناخ الشك الذي اوجدته تصريحات ترامب حول الاتفاق النووي والتي تمنع تعاون الشركات الكبيرة والمصارف مع ايران وهذه هي حقيقة وهذا يعد انتهاكا من قبل اميركا .

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