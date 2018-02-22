العميد اشتري: سنتصدى بقوة لأي فكر أو فرقة تهدد أمن البلاد

العالم - إيران

وقدم اشتري تعازيه لعوائل الشهداء خلال مراسم تشييع شهداء الشرطة الذي استشهدوا مساء يوم الاثنين الماضية خلال التصدي لأعمال الشغب في شمال العاصمة طهران،سائلاً المولى عز وجل لهم الصبر والسلوان، ومقدراً تضحياتهم الثمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن ونظمه.

وأضاف العميد اشتري قائلاً: أن شهداء هذه الحادثة هم شهادة واضحة بأننا لن نسمح لمن يرغب بالعبث بأمن المجتمع بأن يستمر على قيد الحياة، مؤكداً على استمرار التصدي بقوة وحزم لاي فرقة او فكر يعرّض امن البلاد للخطر.

وتابع العميد اشتري، ان الشرطة قامت في غضون 17 دقيقة بالسيطرة على الفوضى، مردفاً أن ازدحام حركة المرور وتردد المواطنين بكثافة في المنطقة أخر هذا العمل قليلاً.

ونوه اشتري إلى انه ستتم سريعا محاكمة المخلين بالامن والنظام خلال الاحداث الاخيرة التي جرت وسينال مثيري الفوضى جزاء أعمالهم.

