لاريجاني: ايران ليست بصدد إحياء امبراطوريتها وانما تهدف لمنع هيمنة الصهاينة على العالم

العالم - إيران

وخلال مراسم لتأبين والد 3 شهداء في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران)، قال علي لاريجاني: ان الاخطار التي نواجهها في المنطقة خرجت من حالة الخفاء الى العلن، فلقد تم تشكيل تحالف بين الدول العميلة بالمنطقة مع الكيان الصهيوني وأميركا.. وقد قال وزير الخارجية الاميركية الآن وسابقا أن المسؤولين السعوديين طلبوا مرارا من الاميركان قصف ايران.. ان التحالف بين السعوديين واميركان والكيان الصهيوني بصدد إثارة الازمات.

وردا على مزاعم أن ايران بصدد إحياء الامبراطورية الفارسية، أكد لاريجاني أن ايران ليست بصدد إحياء الامبراطورية، فنحن لدينا هدف محدد.. ولا نريد ان يهيمن الكيان الصهيوني على العالم.. وأقول لدول المنطقة متى هاجمتكم إيران، الا انكم قدمتم الدعم لصدام في حربه ضدنا، الا اننا لم نعاملكم بالمثل.. إننا نهدف الى حرية الفكر الاسلامي، الا ان بعض دول المنطقة تعاني من الغفلة.

وأضاف مخاطبا دول المنطقة: ان الدول خارج المنطقة، هي عدو لنا ولكم.. إنها تبحث عن مصالحها والحصول على الطاقة، فهي لا تريد ان تخسر المنطقة.

وبيّن ان الإرهاب تلقى ضربات قاصمة من ايران.. فإيران لعبت دورا كبيرا للغاية في توجيه الضربات الى الإرهاب.. وأردف: ان الغربيين يبحثون عن المغامرات.. وقد سمعت من بعض قادة دول المنطقة أنهم (الغربيين) ينقلون الإرهابيين بمعداتهم.. إنهم لا يريدون ان ترى المنطقة الاستقرار.

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