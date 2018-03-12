العالم - قطر

اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إن: "قطر قضية صغيرة أمام الملفات الهامة في المنطقة، وكل ما نريده أن يتركوننا وشأننا، وأن يتوقفوا عن استخدام منصاتهم الإعلامية للحض على الكراهية".

وقال: "على الرغم من أن القطريين وقعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم بالكامل."

إلى ذلك، قال إن دول مجلس التعاون تواجه تحديات إقليمية كبيرة. وأضاف أن المنطقة برمتها تواجه تحديات لا سيما في سوريا والعراق.

جدد وزير الخارجية السعودي اتهامه لقطر بدعم الإرهاب، مشترطا وقفه لإستئناف العلاقات معها، وقلل من تأثير الأزمة على مجلس التعاون الخليجي.

وزعم الجبير أن المملكة تسعى لتسوية سياسية في سوريا، مضيفا :"يجب الضغط على الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي".

وقال الجبير إن القطريين أوقفوا تمويلهم للنصرة (في وسوريا)، وحركة حماس، مما سمح للحكومة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة واعتبر أن هذه تطورات إيجابية ونأمل أن يعملوا المزيد لكي نتمكن من استعادة العلاقات الطبيعية حسب تعبيره.