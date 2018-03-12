لأول مرة... شاهد.. مسلحو الغوطة الشرقية يستهدفون دمشق بصواريخ شديدة التفجير

العالم - سوريا

وبحسب خبراء عسكريون قالوا لمراسلون، إن القذيفة التي اطلقها مسلحوا جيش الاسلام من الغوطة الشرقية كانت صاروخ كبير محلي الصنع ذو قدرة تدميرية كبيرة، وليست قذيفة هاون عادية .

وجاء سقوط الصاروخ على العاصمة دمشق بعد أقل من 24 على تهديد مسلحي "جيش الاسلام" باستهداف العاصمة دمشق .

حيث نشر الحساب الرسمي لقائد عسكري في "جيش الاسلام "، يوم الخميس، على حسابه في تويتر صورا لصاروخ محمول على منصة اطلاق، مرفقا مع الصور مع عبارات تهديد بقصف العاصمة دمشق.

و بحسب المصادر فقد أسفر حجم الانفجار عن تضرر زجاج نوافذ 30 بناء سكني في المنطقة فيما لا تزال قذائف الهاون تستهدف أماكن متفرقة من دمشق حتى الان، شاهد الصور:

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