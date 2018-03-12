فرنسا وألمانيا تطلبان موسكو بدعم قرار وقف النار في سوريا

العالم - أوروبا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميركل اللذين يحضران حاليا قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعثا برسالة خطية إلى بوتين ناشداه فيها دعم مبادرة إعلان الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما بغية إجلاء المرضى والجرحى من غوطة دمشق الشرقية وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.

وسيجري في مجلس الأمن اليوم التصويت على مشروع القرار المعد من قبل الكويت والسويد، بعد يوم من جلسة خاصة بتطورات الوضع في الغوطة الشرقية.

وطالبت موسكو أثناء الجلسة بإدخال سلسلة تعديلات بغية "جعل مشروع القانون منطقيا وواقعيا" وضمان التزام المسلحين بالهدنة، محذرة من تحميل الحكومة السورية وحدها المسؤولية عن التصعيد العسكري الأخير.

