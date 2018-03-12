ذهبية التزحلق السريع لمسافة 1000 متر للهولندي نويس

وأنهى نويس، السباق في المركز الأول، مسجلا دقيقة واحدة و7.95 ثانية، متفوقا على النرويجي هافارد لورينتزتن، الذي حصد الفضية.

وجاء الكوري الجنوبي كيم تاي يون، في المركز الثالث، لينتزع الميدالية البرونزية، علما بأنه كان متصدرا لوقت قصير خلال السباق.

هذا وتوج الفريق السويدي للبياثلون، بالميدالية الذهبية لسباق 4 × 7.5 كيلومتر تتابع للرجال.

ونجح الفريق الذي يضم بيبي فيملينج ويسبر نيلين وسيبستيان صامويلسون وفريدريك ليندستروم، في التغلب على الرياح، وأنهى السباق في المركز الأول مسجلا ساعة واحدة و15 دقيقة و16.5 ثانية.

وجاء الفريق النرويجي في المركز الثاني بفارق 55.5 ثانية ليحرز الفضية، وتلاه الفريق الألماني بفارق دقيقتين و7.1 ثانية لينتزع البرونزية.