مجلس الامن يؤجل التصويت على مشروع للهدنة في سوريا

العالم - سوريا

وقال مندوب الكويت والرئيس الدوري لمجلس الامن خلال شهر شباط، اليوم (23 شباط 2018)، ان "التصويت تأجل الى الساعة 12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسط خلافات على مشروع القرار الذي اقترحته كل من الكويت والسويد".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق ، إن "موسكو تريد ضمانات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق".

الجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد دعا إلى دعم مشروع القرار الأممي القاضي بإعلان الهدنة الإنسانية في سوريا، ولاسيما بالغوطة الشرقية، لمدة 30 يوما، خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي.

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