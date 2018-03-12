البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

دراسة جديدة: للاهتمام بنوعية الطعام تأثير أكبر في تقليل الوزن

دراسة جديدة: للاهتمام بنوعية الطعام تأثير أكبر في تقليل الوزن
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناولة، يلعب دورا أكثر تأثيرا في إنقاص الوزن، مقارنة بالتركيز على السعرات الحرارية فقط.

العالم - منوعات

وكشف البحث، الذي أجري على 609 شخص، على مدار عام، ونشرت الثلاثاء، في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية"، أن تناول الأطعمة غير الجاهزة، وغير المهتمة بالسعرات الحرارية، يحقق خسارة للوزن، مماثلة مع تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وركزت الدراسة على "سبل تحقيق أقل كمية من الدهون أو الكربوهيدرات، التي من الممكن يالحفاظ عليها على المدى الطويل، والتركيز على جودة النظام الغذائي نفسه".

وأشار باحثو الدراسة، إلى أن الوجبات السريعة الجاهزة لا تشكل خطرا كبيرا في فقدان الوزن، طالما أنها لا تحتوي على فائض من السكريات والأملاح والدهون المشبعة.

وقالت مايا فيلر، وهي اختصاصية تغذية مقرها نيويورك، أنها استنتجت من الدراسة، إن الالتزام ضمن حدود السعرات الحرارية، لا يعني بالضرورة اتخاذ خيارات غذائية جيدة، ضاربة مثلا بأن اختيار أكل حزمة من 100 سعرة حرارية من البسكويت، سيسهل من احتساب السعرات الحرارية المستهلكة، ولكنها لن تسهم في صحة أفضل.

وأوضحت: "إن تناول حزمة من السعرات الحرارية من البسكويت، لا تمنحك الكثير من التغذية، عكس تناول قطعة من الأسماك وبعض الخضار".

وأشادت فيلر بالدراسة، مؤكدة أن تحول الإنسان من تركيز على عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها لتناول الأطعمة كلها غير المجهزة، هو "تحول عميق ونموذجي".

وتوصي مايا فيلر بعد هذه الدراسة، بتناول من إثنين إلى ثلاث حصص من الفاكهة يوميا، واستهلاك ما لا يقل عن حصتين من الخضراوات غير النشوية في الغداء والعشاء.

كذلك اقترحت بأن يقسم طبق الطعام بهذه الطريقة: النصف مكون من خضار، والنصف الآخر مكون من ربع بروتين هزيل، والربع الآخر يجب أن يتضمن الحبوب أو الخضار النشوية.

كما نصحت فيلر أنه عند التسوق، ضرورة شراء الطعام في أقل مراحله إعدادا.

وحذرت الدراسة من أن تناول المزيد من الأطعمة المصنعة، من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ونصحت مايا فيلر في النهاية بضرورة إعداد الوجبات المجهزة في المنزل على مدار الأسبوع، واعتبرت أنها "منقذة للحياة"، بدلا من شراء الوجبات الجاهزة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- ابدأ في ترتيب ما ترغب في إعداده من بداية الأسبوع، وهو السبت

2-  يجب أن تكون مبتكرا، وتعد وجبات تتفاوت في الحجم، من يوم للآخر

3-  قم بإعداد وجبات تضم أصنافا من الطعام متوازنة في قيمتها الغذائية ولا تتسبب في تجويعك

4استخدم البراد من أجل حفظ الوجبات التي قمت بإعدادها، وأخرجها قبل يوم من تناولك لها.

المصدر: سبوتنيك

216-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

لماذا لا نفقد الوزن الزائد رغم اتباع الحمية!؟

5 عادات صباحية تساعد في تخفيف الوزن

لم تفكّري بهذا السبب يوماً.. إكتشفي ما يمنعك من انقاص الوزن أثناء الرجيم!

ما حقيقة العلاقة بين تناول الخبز الأسمر وخسارة الوزن؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

الأکثر مشاهدة