قاووق: الصمت إزاء جرائم الإرهاب كشف اقنعة داعميهم

العالم - لبنان

وقال قاووق في كلمة اليوم إن تجرؤ العدو الإسرائيلي في التمادي بعدوانه على سوريا ولبنان والأطماع بثروة لبنان النفطية ناجم عن تطبيع النظام السعودي علاقاته مع هذا العدو لافتا إلى أن لبنان هو الأقدر من أي يوم مضى على انتزاع كامل حقه في الثروة النفطية دون قيد أو شرط.

وأوضح قاووق ان" الركيزة الأساسية في قوة الموقف اللبناني هي في قوة المقاومة وقدرتها على التصدي للخطر الإسرائيلي القادم".

وأشار قاووق إلى أن “الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة ستكون محطة تاريخية استثنائية لتحصين الخيارات الوطنية والسير باتجاه بناء دولة المؤسسات”.

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