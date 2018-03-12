البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

بالفيديو ..شهداء واصابات بقذائف مسلحي الغوطة الشرقية على أحياء دمشق وريفها

السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد مدنيان وجرح العشرات باستهداف الجماعات الارهابية المتمركزة في الغوطة الشرقية عدة أحياء في العاصمة السورية دمشق. وتواصل المجموعات الارهابية خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية يوميا بعشرات القذائف الصاروخية والهاون ورصاص القنص على مدارس الاطفال والمشافي ومجتمعات مدنية.

العالمخاص بالعالم 

واستشهد مواطن سوري برصاص قنص المسلحين في ضاحية المجد بريف دمشق نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في غوطة دمشق الشرقية والمنطقة الجنوبية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في دمشق وريفها .

وافاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : سقوط ٢٥ قذيفة بمحيط ضاحية الأسد بريف دمشق .

كما سقطت 3 قذائف صاروخية على حي باب توما في مدينة دمشق، ومخيم الوافدين في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

كما سقطت قذيفة أطلقها الارهابيون على منقطة السبع بحرات في دمشق والاضرار مادية.

واوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق اصابة شخص بقذيفة على شارع الباكستان وأضرار مادية بقذيفتين على الشيخ رسلان والقيمرية.

وتمت اصابة امرأة واضرار مادية، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على مدينة جرمانا بريف دمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة.

كما استهدف سلاح الجو السوري نفقا للارهابيين في الغوطة الشرقية يربط جميع كمائن الارهابيين بين بعضها في مزارع عالية ومزارع الريحان جنوب جامع الراشد.

وسقوط قذيقة صاروخية في منطقة المزة  بدمشق قرب مدارس أبناء الشهداء وانباء عن وقوع اصابات و في محيط منطقة القصاع بدمشق و في محيط جسر الرئيس بدمشق، وعلى منطقة عش الورور   ومنطقة الكباس بالدويلعة في دمشق .كما اصيبت طفلة بقذيفة على جناين الورد بالعباسيين وأضرار مادية بسقوط قذيفة بمحيط جامع البراء بالدويلعة بدمشق .

التفاصيل في الفيديو المرفق...

 

روابط ذات صلة

هذا هو السبب الحقيقي في فشل مجلس الأمن بالحصول على الهدنة بالغوطة!

القيادة السورية اتخذت القرار بتحرير الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية..هل يحضّر ’أصحاب الخوذ البيضاء’ لمسرحية جديدة؟

بالفيديو؛القوة الضاربة لجيش سوريا إلى الغوطة الشرقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

الأکثر مشاهدة