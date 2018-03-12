بالفيديو ..شهداء واصابات بقذائف مسلحي الغوطة الشرقية على أحياء دمشق وريفها

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واستشهد مواطن سوري برصاص قنص المسلحين في ضاحية المجد بريف دمشق نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في غوطة دمشق الشرقية والمنطقة الجنوبية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في دمشق وريفها .

وافاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : سقوط ٢٥ قذيفة بمحيط ضاحية الأسد بريف دمشق .

كما سقطت 3 قذائف صاروخية على حي باب توما في مدينة دمشق، ومخيم الوافدين في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

كما سقطت قذيفة أطلقها الارهابيون على منقطة السبع بحرات في دمشق والاضرار مادية.

واوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق اصابة شخص بقذيفة على شارع الباكستان وأضرار مادية بقذيفتين على الشيخ رسلان والقيمرية.

وتمت اصابة امرأة واضرار مادية، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على مدينة جرمانا بريف دمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة.

كما استهدف سلاح الجو السوري نفقا للارهابيين في الغوطة الشرقية يربط جميع كمائن الارهابيين بين بعضها في مزارع عالية ومزارع الريحان جنوب جامع الراشد.

وسقوط قذيقة صاروخية في منطقة المزة بدمشق قرب مدارس أبناء الشهداء وانباء عن وقوع اصابات و في محيط منطقة القصاع بدمشق و في محيط جسر الرئيس بدمشق، وعلى منطقة عش الورور ومنطقة الكباس بالدويلعة في دمشق .كما اصيبت طفلة بقذيفة على جناين الورد بالعباسيين وأضرار مادية بسقوط قذيفة بمحيط جامع البراء بالدويلعة بدمشق .

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