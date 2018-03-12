اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير قرب سوق شعبي شمالي بغداد

العالم - العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة الراشدية شمالي بغداد، انفجرت اليوم، ما ادى الى اصابة ثلاثة مدنيين صادف مرورهم لحظة التفجير".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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