إعتقال مواطن مصري في ليبيا بتهمة التحريض على الإرهاب

العالم - لیبیا

وقالت قوات مكافحة الإرهاب الليبية في بيان اليوم إنّ المعتقل يدعى "السعيد مسعود عثمان القرضاوي" مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري ومن مواليد كفر الشيخ ويعمل طبيبًا".

وبحسب البيان فإنّ القرضاوي نشر عددًا من الرسائل التحريضية ضد الجيش الوطنى الليبى عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وأشارت السلطات الليبية إلى مواصلتها التحقيق في الواقعة المتهم فيها السعيد القرضاوي بعد إعتقاله.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب فى ليبيا إنّ المدعو القرضاوي كان يتواصل عبر فيسبوك مع شخص يدعى هشام القرضاوى.

وأشارت إلى أنه دار بينهما حديث حول الإنتخابات الرئاسية المصرية ورغبة المتهم السعيد القرضاوي في الترشح لكن إنتمائه لتنظيم الإخوان منعه من الإقدام على تلك الخطوة.

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