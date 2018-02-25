إيران تقيم مؤتمرا لمكافحة التيارات التكفيرية

العالم - إيران

وأعلن المنسق العالم للمؤتمر العميد داوود أن المؤتمر سيبحث دور العلماء ورجال الدين في مكافحة التيارات التكفيرية.

ولفت إلى أن محافظة سيستان وبلوجستان تتمتع بتنوع قومي وديني محذراً من إن الأعداء يسعون إلى التغلغل في هذه المنطقة وزرع الفتن والإختلافات فيها.

واشار إلى ان السبب من وراء اختيار مدينة ايرانشهر لعقد هذا المؤتمر هو كونها تقع في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان كما إن المؤتمر يأتي تلبية لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية خلال إجتماعه بالمشاركين في المؤتمر الوطني لشهداء هذه المحافظة والتي اعتبر فيها إن أهالي سيستان وبلوجستان هم نموذج حي للوحدة والتضامن.

واعتبر أن إقامة هذا المؤتمر سيسهم في تعزيز الوحدة في المنطقة وفي المحافظة بالتحديد.

