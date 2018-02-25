قائد قوى الأمن الداخلي: إيران مستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية

العالم - إيران

وصرح قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد "حسين اشتري" في حديث صحفي، ورداً على المواقف الأمريكية ومحاولاتها لاضعاف قدرات ايران العسكرية: بأننا لم نخض أي مباحثات بشأن القدرات الصاروخية والبنية الدفاعية للبلاد.

وتابع قائلا: أن اجراءات ايران تأتي حسب سياساتها العامة وأن التهديدات من قبل أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية لا يمكن أن تؤدي الى تراجع القدرات العسكرية وعدم الإستمرار في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، مضيفا أن عزيمة الشعب الايراني تزداد يوما بعد يوم للمضي نحو تحقيق الأهداف التي ارتكزت الثورة الإسلامية على اساسها.

