الاسترالي دينيس يفوز بمرحلة ضد الساعة وينتزع الصدارة

رياضة - AFP

وقطع دينيس مسافة السباق البالغة 12.6 كلم والتي اقيمت للمرة الاولى في طواف ابوظبي، بزمن 14 دقيقة و21 ثانية، متفوقا على الاسباني جوناثان كاستروفيخو(سكاي)، وزميله في فريق بي ام سي مواطنه ميليس سكوتسون.

وتمثلت اكبر مفاجآت هذا السباق بمعاناة بطل العالم في سباق ضد الساعة الهولندي طوم دومولين الذي تأخر اصلا في الانطلاق، بانفجار احد الاطارات قبل 5 كلم من خط النهاية فانقض الاسترالي على الطليعة وتشبث بها حتى نهاية السباق.

وسمح الفوز لدينيس بتصدر الترتيب العام للطواف بزمن 11 ساعة و21 دقيقة و10 ثوان وبفارق 14 ثانية امام كاستروفيخو و16 عن سكوتسون، مما ينبئ بمنافسة شرسة على اللقب في ختام الطواف الاحد، والذي يشهد اقامة المرحلة الخامسة الجبلية والاخيرة لمسافة 199 كلم.

وقال دينيس بعد الفوز "لم اكن مدرجا للمشاركة هنا في ابوظبي، ولكن تغيرت الخطة فشاركت وفزت اليوم بهذه المرحلة. انا سعيد جدا بذلك. كان السباق صعبا والرياح قوية وانا سعيد بما حققته في هذا الشهر الذي كان جيدا بالنسبة لي".

وعن حظوظه في المنافسة على اللقب، قال دينيس "المرحلة الجبلية ستكون صعبة على الجميع، لكن سأبذل أقصى جهدي للفوز بطواف ابوظبي".



- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الرابعة:

1- الاسترالي روهان دينيس (بي ام سي) 14:21 دقيقة

2- الاسباني جوناثان كاسترو فيخو(سكاي) بفارق 14 ثانية

3- الاسترالي ميليس سكوتسون (بي ام سي) بفارق 16 ث

4- الهولندي جوش فان امدن (لوتو إن إل جامبو) بفارق 16 ث

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان (صن ويب) بفارق 16 ث



- الترتيب العام:

1- الاسترالي روهان دينيس 11.21:10 ساعة

2- الاسباني جوناثان كاسترو فيخو بفارق 0:14 دقيقة

3- الاسترالي ميليس سكوتسون بفارق 0:16 د

4- الهولندي جوش فان امدن بفارق 0:16 د

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 0:16 د

