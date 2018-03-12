صحيفة كورية شمالية: على أمريكا نبذ أحلامها بتحقيق غزونا بهجمات إلكترونية

العالم . أسيا والباسفيك

وجاء ذلك فى تعليق لصحيفة "رودنج سينوم" الكورية الشمالية الرسمية التابعة لحزب العمال الحاكم، ردت فيه على تقرير نشرته مجلة (فورين بوليسى) الأمريكية، مطلع الشهر الجارى، كشفت فيه عن أن واشنطن عكفت خلال الأشهر الـ6 الماضية على إرساء البنية الأساسية لشن هجمات إلكترونية محتملة على كوريا الشمالية فى بلدان منها كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت الصحيفة الكورية الشمالية، بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "إن الولايات المتحدة يجب أن تنبذ أحلامها السخيفة بتحقيق طموحها فى غزونا عبر هجمات إلكترونية"، وأضافت أنه نظرا لامتلاك بيونج يانج، كل ما تحتاجه فى هذا الشأن واستعدادها فإنها تستطيع الرد على أى نوع من أنواع الحروب التى تريدها واشنطن.

ووصفت الصحيفة التجهيزات الأمريكية المذكورة بـ"العمل الإرهابى والاستفزاز الوقح"، وقالت إن الولايات المتحدة تكثف تجهيزها العسكرى واستفزازتها فى الوقت الذى تظهر فيه عدم رضا عن أجواء المصالحة السائدة حاليا بين الشمال والجنوب، وأن تحركها يمثل خطة متعمدة للاستفزاز وإعادة أجواء تحسن العلاقات والسلام بين الكوريتين إلى مرحلة المواجهة والحرب.

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