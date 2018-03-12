شاهد/ طفل سوري فاقد الوعي... طبيب ينشر صورته للبحث عن اسرته 

كان يمكن لهذا الطفل الذي أراح رأسه ذا الشعر المُجعَّد على وسادة والتحف ببطانية رمادية أن يكون نائما بسلام في بيته.

لكن آثار الدماء حول أنفه والظل الداكن الذي يشبه الكدمة فوق إحدى عينيه يشير إلى أن هناك أمراً ما ليس على ما يرام.

هذا الطفل فاقد الوعي هو أحد الضحايا غير المعروفين لحملة القصف الوحشية على منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

يعرفون اسم الطفل

إذ قال حمزة حسن طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي يعمل في الغوطة الشرقية لوكالة سي إن إن الأميركية إنَّ الأطباء لا يعرفون اسم الطفل، ولا هوية والديه.

وأضاف حسن أن الطفل أُحضِر إلى المستشفى الذي يعمل به يوم الخميس 22 فبراير/شباط، بعد أن تعرض المشفى الذي كان يُعالج فيه في بلدة سقبا في الغوطة الشرقية للقصف.

وصرح حسن لوكالة سي إن إن عبر الرسائل الصوتية على تطبيق واتساب: “ليست لديه أي إصابات خارجية، نعتقد أنَ لديه مشكلة في الأعصاب وإصابة داخلية”. جدير بالذكر أن مكالمات الهاتف الخلوي العادية لا يمكن إجراؤها حاليّاً في هذه الضاحية المحاصرة القريبة من دمشق.

وقال حسن إنَّهم يعتقدون أن الطفل يبلغ من العمر ما بين عام وعام ونصف.

وتابع قائلاً: “إنَّه يتنفس، لكنَّه فاقد الوعي. لا نعلم أين والديه، وهذه إحدى المشكلات التي نواجهها، وهناك حالات أخرى كثيرة مشابهة، يُفصَل فيها الرضع والأطفال عن آبائهم ليُنقلوا إلى مكان آمن”.

قرَّر الطبيب الجراح بالمشفى مشاركة صورة الطفل مع وكالة سي إن إن لتسليط الضوء على المشكلة، وأملاً في العثور على عائلته. وأضاف حسن: "الطفل نجا، وهو في أمانٍ وصحةٍ جيدة".

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