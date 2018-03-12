إطلاق سراح ناشط حقوقي بعد سجنه 12 عاما في أوزبكستان

العالم . أسيا والباسفيك

ونقلا عن اليوم السابع، أوضح عبد الرحمن تاشانوف العضو في المجموعة أن أيزرويل خولداروف المتحدر من أنديجان "شرق البلاد" التي شهدت تظاهرة تم قمعها بعنف في 2005، أُطلق سراحه من السجن هذا الأسبوع في طشقند.

وتابع تاشانوف "انه بصحة جيدة سيستريح قليلا وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية"، مضيفا أن خولداروف يعتزم العودة إلى أنديجان.

وفىي العام 2005، قتل بين 300 و500 متظاهر بحسب تقديرات مختلفة خلال مشاركتهم في تجمع في انديجان قمعته السلطات بعنف.

وكان خولداروف العضو في حزب محظور ندد آنذاك بكل انتهاكات حقوق الانسان في أنديجان.

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