زوجان يخترعان حقيبة جديدة تُجنِّبكم الوزن الزائد في السفر!

العالم - منوعات

فمنذ جولتهما الأوروبية التي قاما بها أيام دراستهما في الجامعة لم يضع وبستر وزوجته، جيزيم موت وبستر، أمتعتهما قط على الميزان؛ وذلك حتى يحصلوا على رحلات طيران بأسعار رخيصة. فلم تكن ميزانيتهما المحدودة وهم طلاب، تسمح لهم بأن يخضعوا للوائح الأمتعة الصارمة وارتفاع أسعار الوزن الزائد، بحسب النسخة الألمانية لموقع Business Insider.

ولذلك، ظل الشريكان يبحثان عن حل ذكي، وبدآ بالفعل في جمع الأفكار. ماذا لو تمكنا من تصميم حقيبة عملية تبدو أنيقة، وتتجنب مشكلة "ميزان الأمتعة" بالمطارات؟

وكانت النتيجة هي Wool & Oak، وهي شركة عمرها عامان، تُنتج حقائب سفر أنيقة وعملية، ولا تُوضع على ميزان الأمتعة. هذا الاختراع الجديد الذي يحمل هذه العلامة التجارية، عبارة عن حقيبة ظهر من قطعتين، يمكن تحويلها بسهولة إلى حقيبة واحدة يدوية، تُحمل على متن الطائرة.

بمجرد صعودك بها على متن الطائرة، يمكنك تقسيم حقيبة Wool & Oak إلى جزأين. ستكون رحلاتك أرخص بكثير.

كل قطعة مزودة بسوستة، بحيث يمكنك بسهولة دمج القطعتين معاً. واحدة منها رقيقة يمكن أن تُستخدم وحدها كحقيبة ظهر في العمل، والأخرى الكبيرة تبدو عملية ومفيدة بالحياة اليومية.

هذه الصورة توضِّح جزأي الحقيبة جنباً إلى جنب، ويمكن دمجهما معاً باستخدام السوستة المثبتة بهما.

وفي مقابلته مع Business Insider، قال وبستر إنه صمم هذه الحقيبة لجعل السفر أسهل، والحصول على رحلات رخيصة.

واحدة من مزايا هذه الحقيبة هي أن المسافرين يمكنهم حمل أكثر من حقيبة معهم كحقيبة واحدة إلى الطائرة. لذلك لن يكون هناك حقائب لتوضع على الميزان؛ ومن ثم فلن يدفعوا شيئاً، وهو ما يجعل الرحلة أرخص.

ويضيف وبستر أن حقيبته تَسَعُ أمتعة تكفي مدة أسبوعين. ويؤكد أنه قد وفر بالفعل خلال رحلاته مئات الدولارات؛ لأنه كان يحجز رحلات رخيصة؛ لأن العديد من شركات الطيران تفرض رسوماً إضافية في حالة الوزن الزائد للأمتعة.

ولا تسمح معظم شركات الطيران بالصعود إلى الطائرة إلا بحقيبة واحدة في اليد. وتبدو حقيبة Wool & Oak بالفعل كقطعة واحدة. وإلى الآن "لم يكشفه أحد بعدُ"، بحسب وبستر.

في كثير من الأحيان، تفرض شركات الطيران -وخاصة تلك التي توفر رحلات رخيصة- قواعد صارمة ورسوماً باهظة على الأمتعة التي لا يمكن للمسافر حملها معه إلى الطائرة. ولكن باتباع أساليب التعبئة الجيدة والذكية، ومراعاة قواعد شركات الطيران فيما يتعلق بالأمتعة، من الممكن أن يتجنب المسافرون الكثير من النفقات غير الضرورية.

المصدر: شاشة بوست

216