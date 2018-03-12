تصريح مصري "مفاجئ" حول "قضية سوريا"

العالم - سوريا

وأضاف عبد العال، خلال ندوة عقدت بمقر حزب التجمع، أنه يتوجه بالشكر للأخوة من السفارة السورية على تشريفهم بالاحتفال بذكرى الوحدة المصرية-السورية التي تشكل وجدان الشعب المصري.

وتابع عبد العال، أن ما يحدث في سوريا من محاولات تمزيق الدولة هو خطر على مصر أيضا، وأن حزب التجمع حريص على تأييد موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضد الجماعات الإرهابية الراغبة في تحول سوريا لمنطقة صراع.

وأكد عبد العال: "نسعى لوحدة مصرية سورية، وهذا لن يتم إلا بانتصار شعبنا في سوريا على المخطط الاستعماري الذي تديره الولايات المتحدة الأميركية".

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