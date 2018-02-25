فريق طبي ايران يتوجه الى افغانستان لاحتواء مرض حمى القرم

العالم - ايران

ويقوم الفريق الايراني الذي توجه الى افغانستان بطلب من مكتب الصحة العالمية في منطقة شرقي المتوسط (EMRO)، بدراسة قدرات نظام مراقبة حمى القرم– الكونغو النزفية والاجراءات الوقائية في مجال حمى الضنك في هذا البلد.

وتاتي هذه المهمة التي تستمر اسبوعا بهدف دراسة الطاقات التي تتمتع بها افغانستان للنهوض بنظام مراقبة حمى القرم – الكونغو النزفية وكذلك تقديم الدعم لهذا البلد على صعيد اتخاذ الاجراءات الوقائية من حمى الضنك.

ويعتزم الفريق الطبي الايراني عقد اجتماعات مع مسؤولي الصحة الافغانية ورئيس منظمة الطب البيطري ورئيس مؤسسة المختبرات الافغانية وتفقد المستشفيات المختلفة والمختبرات ومديريات مراقبة الامراض المعدية في هذا البلد.

وحسب منظمة الصحة العاليمة فان فيروس "حمى القرم الكونغو النزفية" يتسبب في وفاة 40% من المصابين به.

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