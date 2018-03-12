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أضرار مخيفة لتنظيف المنزل على رئة المرأة

أضرار مخيفة لتنظيف المنزل على رئة المرأة
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

حذرت دراسة علمية حديثة من أن تنظيف النساء للمنزل، قد يشكل خطرا على صحة أجهزتهن التنفسية، يعادل الخطر الذي ينتج عن تدخين 20 سيجارة يوميا.

العالم - منوعات

وأوضحت الدراسة أن هذا الخطر يقتصر على النساء فقط، ولا يؤثر على الرجال.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إنهم قاموا بعمل فحص وتقييم لحالة الرئتين، لنحو 6235 رجلاً وامرأة، وسألوهم عما إذا كانوا يقومون بتنظيف منازلهم بأنفسهم أم لا، وعن عدد المرات التي قاموا فيها باستخدام منتجات التنظيف السائلة والبخاخات.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي يقمن بتنظيف منازلهن، ولو مرة واحدة في الأسبوع، تنخفض لديهن قدرات ووظائف الرئة بشكل ملحوظ، بينما لا يؤثر التنظيف على صحة الرجال.

وأشار الباحثون الذين ينتمون لجامعة «برغن» بالنرويج، إلى أن هذا الانخفاض في وظائف الرئتين هو نفسه الذي يحدث عند تدخين 20 سيجارة يوميا، مؤكدين أن تنظيف المنزل قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في الشعب الهوائية، إذ إنه يسبب تهيج في الأغشية المخاطية المبطنة للشعب الهوائية، ومن ثم يشكل خطرا على صحة الجهاز التنفسي للنساء على المدى البعيد.

أما عن عدم تأثير مواد التنظيف على صحة الذكور، فقد أوضح الباحثون أن السبب في ذلك ربما يرجع إلى أن رئتي الرجال أكثر مقاومة للضرر الناتج عن مختلف المهيجات، بما في ذلك دخان التبغ والغبار.

ونصحت الدراسة النساء بالتقليل من استخدام المواد الكيماوية في عمليات التنظيف، والاكتفاء باستخدام المياه فقط.

المصدر: فيتو

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