ملخص...#القدس_عاصمة_فلسطين

دخلت الادارة الاميركية المرحلةَ الاساسيةَ في تنفيذ مشروعها للقضاء على القضية الفلسطينية لتعلن نقل سفارتها في كيان الاحتلال الاسرائيلي الى القدس في شهر ايار مايو المقبل..

قرار يحمل اكثر من بعد وخلفيات تتعلّق بالداخل الإسرائيلي واللوبيات الصهيونية داخل اروقة السياسة الاميركية.

واشنطن كانت اعلنت ان نقل السفارة لن يتم قبل عامين والان قررت نقلها بعد ثلاثة اشهر.. الاسباب؟

هناك ضغوطات من اللوبي الصهيوني لنقل السفارة في هذا التوقيت وموضوع تمويل الملياردير شيلدون اديلسون للعملية..خبايا الدور الصهيوني في الموضوع؟

موضوع قضايا الفساد ضد نتنياهو وسعيه لاجراء انتخابات مبكرة للهروب من المحاكمة.. ودور نقل السفارة مبكرا في تعويم نتنياهو من جديد داخليا؟

الضيف:

عمر عساف – رئيس تجمع القرى المهجرة – رام الله

الضيف:

عماد ابو عواد – خبير في الشؤون الاسرائيلية – رام الله

لمشاهدة الفیدیو علی الفیسبوک عبر الرابط:

https://www.facebook.com/alalamarabic/videos/1879069935463146/

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

http://www.alalam.ir/news/3390181